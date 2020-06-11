Под Орлом в ДТП скончалась 16-летняя девушка-пассажир Авария произошла 10 июня в 22:30 на автодороге Долгое - В. Ольшаное -Кр.Плота. За рулем был 19-летний водитель.





Водитель 2001 г.р., управляя автомобилем «Шкода Октавия», выехал на полосу встречного движения, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП пассажир автомобиля - 16-летняя девушка - скончалась на месте ДТП. Водитель с телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение.



На месте ДТП работали сотрудники ОГИБДД.



Следственным подразделением ОМВД России по Должанскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

11 июня 2020 года



