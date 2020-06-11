В орловской маршрутке пострадал женщина-пассажир ДТП произошло 10 июня в 15 часов.





Водитель, управляя автобусом ПАЗ, следовал по Московскому шоссе

и в районе д. 113 произошло падение пассажира. В результате ДТП женщина получила травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, в результате 1 человек погиб, 4 получили травмы.





Орловское Информбюро

11 июня 2020 года



