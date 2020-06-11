В Орле пострадавшая при ДТП женщина-пешеход скрылась с места аварии ДТП произошло 10 июня примерно в 19:50.





Водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», следовал по Московскому шоссе и на нерегулируемом пешеходном переходе в районе д. 11 совершил наезд на неустановленного пешехода – женщину, которая покинула место ДТП. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, водитель сообщил о случившемся в органы внутренних дел и остался на месте происшествия. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.



Сегодня, 11 июня, пострадавшая женщина обратилась в медучреждение, где ей оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, в результате 1 человек погиб, 4 получили травмы.





Орловское Информбюро

11 июня 2020 года



