Под Ливнами водитель не уступил дорогу и учинил ДТП ДТП произошло в 17:05 на 4 км автодороги Орел – Тамбов – Крутое - Ливны.





Водитель, управляя автомобилем «Лада Калина» при выезде на дорогу с прилегающей территории организации не уступил дорогу автомобилю «Лада - 2121», который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель «Лады-2121» получил телесные повреждения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, пострадавший водитель был доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован в Ливенскую ЦРБ. Второму водителю была оказана разовая помощь на месте.



На месте ДТП работали сотрудники ОГИБДД.



Фото пресс-службы УГИБДД по Орловской области





Орловское Информбюро

11 июня 2020 года



