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Под Ливнами водитель не уступил дорогу и учинил ДТП

ДТП произошло в 17:05 на 4 км автодороги Орел – Тамбов – Крутое - Ливны.


Водитель, управляя автомобилем «Лада Калина» при выезде на дорогу с прилегающей территории организации не уступил дорогу автомобилю «Лада - 2121», который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель «Лады-2121» получил телесные повреждения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, пострадавший водитель был доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован в Ливенскую ЦРБ. Второму водителю была оказана разовая помощь на месте.

На месте ДТП работали сотрудники ОГИБДД.

Фото пресс-службы УГИБДД по Орловской области


Орловское Информбюро
11 июня 2020 года
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