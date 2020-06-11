Главы районов области узнали о проблемах своих жителей - от губернатора Большой список пожеланий и жалоб жителей региона сегодня получили главы районов и городов области от Андрея Клычкова. Обращения поступали главе региона в социальных сетях и по телефону. Вопросы обсуждались в формате селекторного совещания - для экономии времени и ускорения решения проблем. Проводилась такая встреча впервые.





Участники совещания подробно обсудили реализацию национальных проектов в муниципалитетах и проблемы, с которыми чиновники сталкиваются в процессе. Для их решения создан специальный муниципальный чат, в котором состоят 120 представителей 27 муниципалитетов, периодически проходят обучающие семинары - последний был 29 мая, а самые удачные практики поощряются на региональном конкурсе. Помимо этого губернатор обсудил с главами районов подготовку к предстоящим праздникам и значимым событиям - грядущему Дню России, общероссийскому субботнику, намеченному на 20 июня, мероприятиям, посвященным юбилею со дня Победы и Дню памяти и скорби.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Все мероприятия, которые традиционно проходят, такие как Свеча Памяти, должны с учётом всех ограничений быть проведены во всех муниципальных образованиях. Но, повторюсь, внимательно смотрите по санитарно-эпидемиологической обстановке и по тем ограничениям, которые не должны просто привести к риску заражения наших граждан».





Антон Киселёв

11 июня 2020 года



