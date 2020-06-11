Орловцам на улицах раздают ленточки в цветах российского флага Эта всероссийская акция традиционно проводится в рамках празднования Дня России.





Раздача ленточек в цветах российского триколора проходит в преддверии Дня России и в сам праздник. В Орле ленточки можно получить в торговых центрах, почтовых отделениях, на заправочных станциях и в других общественных местах. Также ленточки раздают в муниципальных образованиях области, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

11 июня 2020 года



