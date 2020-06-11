Орловцев приглашают присоединиться к флэшмобу «Флаги России» Акция приурочена ко Дню России.





С 11 по 12 июня орловцы могут разместить флаги России в окнах и на балконах своих домов, создав праздничную атмосферу. Флаги также появятся на некоторых государственных объектах. В частности, на здании Некрасовской школы-интерната и здании Управления федеральной почтовой связи Орловской области.



Кроме того, 12 июня в 10:00 на площади им. В.И. Ленина в Орле будет торжественно поднят государственный флаг Российской Федерации, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

11 июня 2020 года



