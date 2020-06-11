11 июня - Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам Сегодня орловские железнодорожники совместно с представителями ГИБДД провели оригинальную тематическую акцию «Внимание, переезд!».





Местом акции стал железнодорожный переезд в районе поселка Стальной Конь.



Юрий Кобзарь, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Вопросы обеспечения безопасности на железнодорожных переездах всегда для железнодорожников были на особом контроле. Администрация Орловской области, администрации районов области – мы одними из первых на Московской дороге подписали комплексный план совместных действий, и сегодня он успешно реализуется. И, проводя любое мероприятие, мы ищем новые форматы доведения до водителей важности соблюдения правил безопасности движения».

Совместно с железнодорожниками работали и представители ГИБДД - вместе с помощниками – юными молодогвардейцами. Пока горит красный, ожидающим проезда водителям раздавали памятки и проводили экспресс-тест на знание правил проезда железнодорожных переездов.



Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде Управления ГИБДД УМВД Орловской области: «Водители делают одну-две ошибки из четырёх предложенных вопросов. Только один водитель на четыре вопроса ответил правильно».

Подобные акции железнодорожники проводят на переездах с наиболее интенсивным движением. Таких в Орловско-Курском регионе 33. Проводимая работа приносит свои результаты.



Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «За текущий период года пока не зафиксировано ДТП - в сравнении с 2019 годом, когда таких случаев столкновения у нас было три. То есть динамика положительная. Мы надеемся, добиться от водителей максимальной ответственности и соблюдения правил дорожного движения».

Помимо информационно-разъяснительной работы, в Орловско-Курском регионе проводится техническое обслуживание и ремонт переездов.



Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «Так, на этот год у нас запланирован текущий ремонт и асфальтировка проезжей части в границах железной дороги на 68 переездах - замена предупреждающих знаков, оградительных столбиков, само содержание переездных устройств безопасности. То есть, работа ведётся в течение всего года».

Реакция водителей на проведенную акцию – только позитивная. Хотя отвлекаться на сторонние события на дороге всё же не стоит. Смотреть на знаки, следить за светофорами и быть в трезвом уме за рулём – вот что нужно, чтобы пересечение железнодорожного переезда было безопасным.





Ирина Костина

11 июня 2020 года



