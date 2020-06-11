В доме на улице Куйбышева в Орле обвалился потолок Дом № 2 по улице Куйбышева строился как временное жилье, но стал постоянным. Жители своими силами содержат его в порядке, но отремонтировать кровлю они не в состоянии. Недавно там во время урагана слетел шифер, а накануне произошло ЧП, ставшее результатом многочисленных и долговременных протечек - обвалился потолок.





В доме № 2 по улице Куйбышева всего восемь квартир. Двухэтажка разваливается на глазах. На днях обвалился потолок в пролете между этажами. По счастливой случайности никто не пострадал.



Жильцы считают причиной разрушения сырость - в дождливую погоду «просто ручьи текут». Однако главная и самая веская причина - время. Дом 1960 года постройки и ни разу капитально не ремонтировался. Жители самостоятельно делают косметический ремонт, но он уже не помогает.



Капитального ремонта требует весь дом, но особенно - кровля. Управляющая компания работы ведет локально.



Ирина Андрюхина, жительница дома №2 по улице Куйбышева г. Орла: «Был сильный ураган, и с крыши слетело два листа шифера. Я испугалась - что упало? Когда я выскочила, посмотрела - у нас во дворе лежало два куска, они просто были в труху».

Наталья Зайцева, жительница дома №2 по улице Куйбышева г. Орла: «Неоднократно мы обращались в нашу управляющую компанию, никаких ответов нам не поступало - вразумительных. Обращались в администрацию, они через месяц после обращения прислали письмо, в котором пообещали, что наш дом включен в какую-то программу капитального ремонта который состоится якобы в 2020-м году».

Не в 2020-м, а в 2021-м - сообщили нам в Фонде капитального ремонта. И все работы по закону должны быть согласованы с жителями. Что необходимо сделать - в первую очередь предстоит решить на общем собрании.



Сергей Коваль, и.о. директора Фонда капитального ремонта в Орловской области: «Дом собрал 122 тысячи всего, и то это было выставлено счетов по фонду капитального ремонта. К сожалению, платежная дисциплина там хромает. Жители собрали только 86 тысяч, то есть 67 процентов собираемость, но тем не менее на 21-й год этот дом запланирован».

На ремонт требуется полтора миллиона и, как нас заверили, они будут выделены, лишь бы к этому моменту было что ремонтировать.





Анна Вайсергисер

11 июня 2020 года



