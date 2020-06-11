Из орловских больниц отзывают аппараты ИВЛ Об этом сегодня во время брифинга сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.





Иван Залогин: «У нас есть действующий контракт одного из медучреждений с заводом-производителем. В это учреждение поступило 20 аппаратов ИВЛ, это как раз та серия, которая отзывалась Росздравнадзором. Эти аппараты не использовались ни разу. В настоящее время так же, как и в целом по стране, ведётся работа и с предприятием, и с Росздравнадзором, и есть разъяснительные письма Минздрава. Эти аппараты завод-производитель отзывает, проводит необходимые мероприятия и дальше будет произведен перевыпуск. Пока мы эти аппараты не используем и ведём с заводом соответствующую работу»

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Уральский приборостроительный завод начал отзыв аппаратов ИВЛ «Авента-М» после пожара в больницах Москвы и Петербурга





Артемий Лукьянчиков

11 июня 2020 года



