В Орле волонтеры продолжают печь пироги и вручать их настоящим героям Орловщина присоединилась к всероссийской акции «Испеки пирог и скажи спасибо». Слова благодарности от студентов техникума агротехнологий и транспорта звучали в адрес матерей, которые потеряли своих сыновей во время военных действии в Чечне. А волонтеры техникума сферы услуг испекли капустный пирог для строителей моста Дружбы.





Чеченская война затронула три поколения выпускников техникума агротехнологий и транспорта. Личные вещи героев, письма и награды хранят в музее. Ко Дню России в рамках масштабной акции «Испеки пирог и скажи спасибо» волонтеры выразили благодарность мамам, воспитавших таких сыновей.



А волонтеры из техникума сферы услуг, капустный пирог испекли для строителей моста дружбы. Передали его не только со словами благодарности за их труд, но и с пожеланиями скорейшего завершения работы!



Акция «Испеки пирог и скажи спасибо» объединила всю страну, чтобы у каждого жителя России в день государственного праздника было хорошее настроение.





Анна Вайсергисер

11 июня 2020 года



