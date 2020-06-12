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Андрей Клычков: «Сила России – в нашей любви к Отечеству, верности свершениям предков»

Губернатор поздравил орловцев с праздником – Днем России.


Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем России!

В этом году исполняется 30 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Утвержденный на переломе эпох, этот документ во многом предопределил целый ряд сложных, противоречивых событий в общественно-политической и хозяйственной жизни страны, связанных с трагическим распадом Советского Союза, повлиял на судьбы целых народов и континентов, миллионов простых людей в нашей стране и во всем мире.
Россия выстояла в период тяжелейших испытаний на рубеже тысячелетий, обрела государственный суверенитет, активно восстанавливая свою экономическую мощь, обороноспособность, влияние на международной арене.

Уверенно отвечая на острые вызовы современности, сегодня наша страна твердо отстаивает свои национальные интересы, укрепляя государственность и внутренне единство – на основе традиционных ценностей нашего народа, с гордостью и уважением к его истории, с верой в будущее.

Сила России – в нашей любви к Отечеству, верности свершениям предков. В это непростое время новые испытания еще сильнее сплотили нас, требуя слаженной и энергичной работы в интересах сбережения нации, экономического и духовного процветания, скорейшего преодоления опасной пандемии и ее последствий. На Орловщине реализуется целый комплекс масштабных мер поддержки экономики и населения, принятых по инициативе руководства страны. На уровне региона приняты дополнительные решения, направленные на восстановление пострадавших в условиях ограничительных мер отраслей, социальную защиту граждан. Общими усилиями мы делаем всё, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни, обеспечить устойчивое развитие экономики и социальной сферы.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, реализации ваших планов, успехов в созидательном труде. Мира и процветания героической Орловской земле, всей нашей любимой Родине – Великой России!

Правительство Орловской области


Орловское Информбюро
12 июня 2020 года
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