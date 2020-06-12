Сегодня орловцев приглашают исполнить Гимн России

Желающие могут выйти на балкон и встать у раскрытого окна и исполнить Государственный Гимн России. В Орле акция начнется в 21:00.



К акции присоединятся все муниципальные образования области, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

12 июня 2020 года



