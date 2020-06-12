Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» открывает доступ посетителей в усадебный парк Посетителей усадьба Тургенева будет принимать с 16 июня.





К открытию после снятия ограничений по коронавирусу музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» приготовил много разных сюрпризов для своих гостей. Один из них - Аптекарский огород. Сотрудники музея уже заполнили грядки лекарственными растениями, которые в XIX веке выращивала в усадьбе мать Ивана Сергеевича Тургенева Варвара Петровна.



После снятия ограничений гости Спасского-Лутовиново смогут побывать на новой тематической экскурсии, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

12 июня 2020 года



