Российские школы и колледжи планируют начать учебный год 1 сентября в очном формате

Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

Сергей Кравцов: «Что касается 1 сентября. Мы готовимся к тому, что 1 сентября учащиеся придут в свои школы. Мы планируем 1 сентября открыть школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования. Будут, понятно, определенные требования Роспотребнадзора. Мы проведем просветительскую работу с родителями, учениками».





Орловское Информбюро

13 июня 2020 года



