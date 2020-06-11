Иван Залогин подтвердил случаи заражения коронавирусом в «чистом» отделении больницы им. Семашко Эта информация прозвучала в ходе традиционного онлайн-брифинга с главой департамента здравоохранения Орловской области.





Иван Залогин:«Действительно, в одном из отделений был выявлен пациент, у которого была выявлена коронавирусная инфекция. Необходимые мероприятия – противоэпидемиологические – в учреждении были проведены. Это касается и персонала, это касается и пациентов».

Как отметил Залогин, регион вышел на другой уровень эпидемиологической обстановки, когда приходится защищать медицинские учреждения, предназначенные для оказания экстренной помощи. По словам главы департамента здравоохранения региона, всех поступающих с экстренной патологией пациентов тестируют на коронавирусную инфекцию. Во время ожидания результата они находятся на карантине, в зависимости от результата, пациентов маршрутизируют либо в профильное отделение, либо в соответствующие ковидные отделения. При этом время ожидания результата тестирования 12 часов – не более суток, сообщил Залогин.





Орловское Информбюро

11 июня 2020 года



