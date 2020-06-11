Росгвардейцы задержали орловца, находящегося в розыске

В одном из сетевых продуктовых магазинов, расположенных в Железнодорожном районе города Орла, неизвестный гражданин совершил хищение товаров бытовой химии и продуктов питания на значительную сумму.



Продавцы торгового заведения своевременно обратили внимание на активного «покупателя» и нажали на кнопку «тревожной» сигнализации. Прибывший спустя несколько минут наряд Росгвардии задержал вора, попытавшегося безуспешно скрыться от стражей правопорядка. Как выяснилось, на счету 35-летнего местного жителя неоднократные привлечения к административной ответственности, а также уголовной по статьям 158, 161 УК РФ. В настоящее время мужчина находится в оперативном розыске за совершенные ранее правонарушения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.



Для дальнейшего разбирательства задержанного гражданина силовики передали в отдел полиции.





Орловское Информбюро

11 июня 2020 года



