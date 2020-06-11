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Орел – в ожидании рекультивации мусорного полигона

Проект рекультивации мусорного полигона на улице Итальянской существует пока в бумажном варианте. Однако в скором времени возможен старт его реализации.


В рамках проекта, который был представлен еще полтора года назад, инвестор также должен был начать строительство комплекса по сбору и утилизации ядовитых газов. В причинах проволочек сегодня разбирались депутаты облсовета.

Вопрос рассматривался на заседании комитета по экономической политике. Соглашение о реализации инвестпроекта заключали три стороны: администрация области, давшая разрешение на реализацию проекта, инвестор, который должен был выполнить все работы, и власти Орла, в чьи полномочия входило выделение земель под работы. Но проект так и остался лишь на бумагах. Как отметили депутаты, стороны просто перекладывали ответственность друг на друга. Но народные избранники всё-таки помогли им достигнуть консенсуса.

Сергей Потёмкин, председатель комитета по экономической политике Орловского облсовета: «Сказали: 1 июля всё будет готово. За небольшие деньги, кстати, он там будет решать проблемы и с ванадием. Я вижу, что определённый потенциал у инвестора есть».



Антон Киселёв
11 июня 2020 года
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