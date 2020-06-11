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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Расследование завершено. Член регионального правительства предстанет перед судом. Он подозревается в превышении должностных полномочий и в служебном подлоге.
- Чудом никто не пострадал. В одном из домов Орла обваливается потолок. Дом строился как временный, но проблемы стали - постоянными. Изменится ли ситуация?
- За материнские слезы и подвиги сыновей. Сегодня волонтеры поздравили с наступающим праздником орловчанок, чьи сыновья погибли, защищая Родину. Подобная акция состоялась почти во всех городах страны.
Вести-Орёл
11 июня 2020 года