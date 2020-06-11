Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Расследование завершено. Член регионального правительства предстанет перед судом. Он подозревается в превышении должностных полномочий и в служебном подлоге.



- Чудом никто не пострадал. В одном из домов Орла обваливается потолок. Дом строился как временный, но проблемы стали - постоянными. Изменится ли ситуация?



- За материнские слезы и подвиги сыновей. Сегодня волонтеры поздравили с наступающим праздником орловчанок, чьи сыновья погибли, защищая Родину. Подобная акция состоялась почти во всех городах страны.





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Вести-Орёл

11 июня 2020 года



