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В Орловской области за минувшие сутки выявлено 109 новых случаев COVID-19

Выздоровело 69 человек. На 12 июня COVID-19 подтвержден у 1564 жителей Орла.


По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 12 июня в Орловской области зарегистрировано 3392 заболевших. Выздоровело 1655. Умерло с начала наблюдений 35 человек.


В настоящее время  COVID-19  подтвержден у 1564  жителей Орла, 440 зараженных –  в городе Мценске и Мценском районе, 301 – в  Орловском районе,  112 – в Болховском районе.

76  –  в Новодеревеньковском районе, по 74 – в  Урицком и Дмитровском районах,  71 – в  Хотынецком районе, 68 – в Ливнах, 62 – в Новосильском районе, 59 – в Свердловском районе, 54 –  в Шаблыкинском районе.

47 – в Знаменском районе, 46 – в  Верховском районе, 45  – в  Глазуновском районе, 42 – в Покровском  районе, 41 – в Кромском   районе, 36 – в Ливенском  районе, 30 – в  Колпнянском районе, 29 – в Троснянском районе, 26 – в Залегощенском районе,  25 – в Малоархангельском районе, 21 – в Должанском районе,  17 – в Корсаковском районе,  по 16 – в Краснозоренском и Сосковском районах.
 
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловсой области и регионального Департамента здравоохранения.
 



Орловское Информбюро
12 июня 2020 года
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