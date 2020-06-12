В Орловской области за минувшие сутки выявлено 109 новых случаев COVID-19

Выздоровело 69 человек. На 12 июня COVID-19 подтвержден у 1564 жителей Орла.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1564 жителей Орла, 440 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 301 – в Орловском районе, 112 – в Болховском районе.



76 – в Новодеревеньковском районе, по 74 – в Урицком и Дмитровском районах, 71 – в Хотынецком районе, 68 – в Ливнах, 62 – в Новосильском районе, 59 – в Свердловском районе, 54 – в Шаблыкинском районе.



47 – в Знаменском районе, 46 – в Верховском районе, 45 – в Глазуновском районе, 42 – в Покровском районе, 41 – в Кромском районе, 36 – в Ливенском районе, 30 – в Колпнянском районе, 29 – в Троснянском районе, 26 – в Залегощенском районе, 25 – в Малоархангельском районе, 21 – в Должанском районе, 17 – в Корсаковском районе, по 16 – в Краснозоренском и Сосковском районах.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловсой области и регионального Департамента здравоохранения.