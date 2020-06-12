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На Орловщину придут дожди с грозами

В ближайшие трое суток прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений.


Как сообщает Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня на территории области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16°С…+21°С, днём +28°С…+33°С.

13 июня ночью местами небольшие дожди, днём кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, в отдельных районах с градом. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днём 8-13 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15°С…+20°С, днём +21°С…+26°С.

14 июня ночью кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 8-13 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11°С…+16°С, днём +20°С…+25°С.


Орловское Информбюро
12 июня 2020 года
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