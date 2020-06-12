Под Орлом в ДТП попали четыре автомобиля ДТП произошло 11 июня в 23:20.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, водитель, управляя машиной «Тойота Королла» двигался по автодороге Южный подъезд к городу Орлу и в районе 24 км допустил наезд на стоящие автомобили «Шевроле Ланос» и «Рено Логан», с последующим наездом «Рено» на автомобиль «Лада Ларгус».



В результате ДТП водитель «Шевроле» - женщина 1974 г.р. получила телесные повреждения. С места происшествия была доставлена в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущена. Также пострадал водитель «Тойоты». Ему была оказана помощь на месте.



На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.





Орловское Информбюро

12 июня 2020 года



