В Орле стартовал сезон фонтанов

Свою освежающую работу начал светодинамический фонтан в Городском парке культуры и отдыха. Открывали его под барабанную дробь - для горожан была подготовлена концертная программа с участием барабанщиц и творческих коллективов.



«Сухой» светодинамический фонтан заработал на площади Содружества.

Запустили также фонтаны в сквере «Юность» в Железнодорожном районе и на бульваре Победы.





Орловское Информбюро

12 июня 2020 года



