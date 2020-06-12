В Орле на стадионе Ленина развернули двадцатиметровый триколор Таким образом спортсмены из училища олимпийского резерва присоединились к празднованию Дня России.





На Центральном стадионе им. В.И. Ленина учащиеся первого курса училища олимпийского резерва развернули полотно российского триколора размером 20 на 4 метра и прошли с ним по кругу стадиона, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

12 июня 2020 года



