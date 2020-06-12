Орел отметил День России Праздник объединяет людей различных политических взглядов и религиозных предпочтений. И даже коронавирус не смог помешать этому. Орловцы вместе со всей страной отметили День России. Спели Гимн, не выходя из своих домов, а просто распахнув окна. Развернули большой триколор на стадионе. А еще в областном центре заработали фонтаны.





День России. Этот праздник, хоть и самый молодой, но зато по праву может называться самым народным. Страна отмечает его уже 29-й раз - 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Самому документу уже 30 лет. Но независимость России символизирует не только он - ещё герб, флаг и гимн. Именно поэтому гимн сегодня звучал если не из каждого окна, то на каждой улице точно.



На главной площади областного центра торжество прошло без массовых гуляний, но не менее символично. Там подняли флаги - России, Орловской области, Орла и знамя Победы. Честь вознести их досталась губернатору Андрею Клычкову, профессору Евгению Седову, композитору Евгению Дербенко и ветерану Великой Отечественной войны Абраму Миркину.



Обычно День России отмечается по всей стране концертами, общественными и спортивными мероприятиями. Но пандемия заставила отказаться от массовых гуляний. Но вот что она не сможет отменить - это голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации, которое пройдёт 1 июля. Воспользоваться своим правом голоса смогут все россияне.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В том числе, те, у кого подтверждён диагноз коронавирусной инфекции. Одноразовые ручки, одноразовые маски, перчатки, пакет - для того, чтобы максимально не допустить возможность распространения инфекции. Термометрия. Всем этим мы занимаемся и обеспечим все участковые избирательные комиссии».

Также стоит отметить, что множество мероприятий, приуроченных ко Дню России, из-за эпидемии COVID-19 были переведены в онлайн-формат. Виртуальные концерты, выставки, лекции, экскурсии и квесты подготовили десятки учреждений Орла и области.





Антон Киселёв

12 июня 2020 года



