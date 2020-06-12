Сегодня на пляже в Орле из воды спасли подростка Благодаря спасателям, трагедии удалось избежать.





Сотрудниками спасательной станции г. Орла днём 12 июня на центральном пляже был спасен несовершеннолетний мальчик, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. После оказания первой помощи, медицинская помощь ему не потребовалась.



Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на водоемах. Не оставляйте своих детей без присмотра! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 01 или 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.



Ежедневно государственные инспекторы по маломерным судам и спасатели Орловской области проводят рейды и патрулирования. Они направлены на предотвращение гибели людей на воде, профилактику нарушений правил безопасного поведения на водных объектах.

В связи с высокой температурой воздуха и прогревом воды на территории области сохраняется вероятность происшествий на водных объектах.









Орловское Информбюро

12 июня 2020 года



