Наш земляк Вячеслав Полунин отметил 70-летие Лучший клоун мира - родом из Орловской области.





Вячеслав Полунин - советский и российский клоун, режиссёр, актёр, мим, Народный артист Российской Федерации. Награжден российским орденом Дружбы. Он родился в Новосиле Орловской области. В 1967 году окончил Новосильскую среднюю общеобразовательную школу. Кстати, в 2017 году артист приезжал на встречу со своими одноклассникам и, чтобы отметить 50 лет с момента выпуска. Клоун эпохи, актер-мим, автор и постановщик клоунских номеров, масок и реприз. Он поднял на ноги три театра и цирк в Петербурге, поставил 30 спектаклей, организовал 60 фееричных фестивалей. Называет себя гражданином мира. Живет в поместье «Желтая мельница» под Парижем. 12 июня Вячеслав Полунин отметил 70-летний юбилей.





Орловское Информбюро

13 июня 2020 года



