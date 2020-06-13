Сегодня утром в больнице им. Семашко в Орле произошло возгорание Сообщение о пожаре поступило на единый номер 112, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Загорание произошло в рентген-кабинете. Пострадавших нет.





Советник губернатора Сергей Лежнев сообщил подробности происшествия в своём телеграм-канале:

«Сегодня утром в больнице Семашко произошло возгорание. Пожар произошёл в одном из кабинетов. Пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется. Фото из больницы Семашко!».

На месте пожара работают пожарные 1 ПСЧ, 3 ПСЧ, 5 ПСЧ, СПСЧ. Информация уточняется.



Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро

13 июня 2020 года



