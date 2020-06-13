Сегодня утром в больнице им. Семашко в Орле произошло возгорание

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Сегодня утром в больнице им. Семашко в Орле произошло возгораниеСообщение о пожаре поступило на единый номер 112, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Загорание произошло в рентген-кабинете. Пострадавших нет.
Советник губернатора Сергей Лежнев сообщил подробности происшествия в своём телеграм-канале:
«Сегодня утром в больнице Семашко произошло возгорание. Пожар произошёл в одном из кабинетов. Пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется. Фото из больницы Семашко!».
На месте пожара работают пожарные 1 ПСЧ, 3 ПСЧ, 5 ПСЧ, СПСЧ. Информация уточняется.
Фото ГУ МЧС России по Орловской области
Орловское Информбюро
13 июня 2020 года