В Орловской области – 81 новый случай заболевания COVID-19 Всего с начала наблюдения в регионе выявлено 3473 случая коронавирусной инфекции.





По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 13 июня, в Орловской области зарегистрировано 3473 заболевших. Новых случаев – 81.



Активно болеют в данный момент 1775 человек. Выписаны по выздоровлению 1663 человека. Подтверждено 35 летальных случаев с коронавирусом.



Также на сайте стопкоронавирус.рф опубликована карта выхода из самоизоляции. Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.





Орловское Информбюро

13 июня 2020 года



