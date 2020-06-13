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В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1611 жителей Орла

По состоянию на 13 июня, в регионе подтвержден 81 новый случай COVID-19.


По информации федерального оперативного штаба на 13 июня в регионе зарегистрированы 3473 случая заболевания коронавирусом.
 

Общее число больных в Орловской области составило 1775 человек, выздоровели 1663 человека. 35 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

 
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1611 жителей Орла, 444 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 316 – в Орловском районе, 113 – в Болховском районе.

- 76 – в Новодеревеньковском районе, по 74 – в Урицком и Дмитровском районах, 73 – в Хотынецком районе, 68 – в Ливнах, 63 – в Новосильском районе, 59 – в Свердловском районе, 54 – в Шаблыкинском районе.

- 47 – в Знаменском районе, 46 – в Верховском районе, 45 – в Глазуновском районе, 43 – в Покровском районе, 42 – в Кромском районе, 37 – в Ливенском районе, 31 – в Колпнянском районе, 29 – в Троснянском районе, 27 – в Малоархангельском районе, по 26 – в Залегощенском и Должанском районах, 17 – в Корсаковском районе, по 16 – в Краснозоренском и Сосковском районах.
 
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.




Орловское Информбюро
13 июня 2020 года
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