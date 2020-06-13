В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1611 жителей Орла По состоянию на 13 июня, в регионе подтвержден 81 новый случай COVID-19.





По информации федерального оперативного штаба на 13 июня в регионе зарегистрированы 3473 случая заболевания коронавирусом. Общее число больных в Орловской области составило 1775 человек, выздоровели 1663 человека. 35 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1611 жителей Орла, 444 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 316 – в Орловском районе, 113 – в Болховском районе.



- 76 – в Новодеревеньковском районе, по 74 – в Урицком и Дмитровском районах, 73 – в Хотынецком районе, 68 – в Ливнах, 63 – в Новосильском районе, 59 – в Свердловском районе, 54 – в Шаблыкинском районе.



- 47 – в Знаменском районе, 46 – в Верховском районе, 45 – в Глазуновском районе, 43 – в Покровском районе, 42 – в Кромском районе, 37 – в Ливенском районе, 31 – в Колпнянском районе, 29 – в Троснянском районе, 27 – в Малоархангельском районе, по 26 – в Залегощенском и Должанском районах, 17 – в Корсаковском районе, по 16 – в Краснозоренском и Сосковском районах. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.







Орловское Информбюро

13 июня 2020 года



