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Из-за пожара в больнице им. Семашко были эвакуированы пациенты

Утром в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Орловской области поступила информация о загорании в приемном отделении.


Информация о загорании в центральном корпусе БСМП им. Семашко поступила в ОДС ЦУКС Орловской области в 9:01.
 
По прибытии было установлено, что загорание произошло в рентген-кабинете на площади 5 квадратных метров. Горела мебель и оборудование. Сильное задымление распространялось на соседние медицинские отделения.
 
Пациенты больницы были эвакуированы. Всего спасено 35 человек, эвакуировано - 40. Люди были размещены в соседних медицинских отделениях. Благодаря оперативным и слаженным действиям медперсонала и пожарных пострадавших нет. Пожар ликвидирован в тех размерах, которые он принял на момент прибытия спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Фото ГУ МЧС России по Орловской области



Орловское Информбюро
13 июня 2020 года
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