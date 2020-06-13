Из-за пожара в больнице им. Семашко были эвакуированы пациенты

Утром в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Орловской области поступила информация о загорании в приемном отделении.

Информация о загорании в центральном корпусе БСМП им. Семашко поступила в ОДС ЦУКС Орловской области в 9:01.

По прибытии было установлено, что загорание произошло в рентген-кабинете на площади 5 квадратных метров. Горела мебель и оборудование. Сильное задымление распространялось на соседние медицинские отделения.

Пациенты больницы были эвакуированы. Всего спасено 35 человек, эвакуировано - 40. Люди были размещены в соседних медицинских отделениях. Благодаря оперативным и слаженным действиям медперсонала и пожарных пострадавших нет. Пожар ликвидирован в тех размерах, которые он принял на момент прибытия спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.













Фото ГУ МЧС России по Орловской области