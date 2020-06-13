Прокуратурой Орловской области по факту пожара в больнице им. Семашко организована проверка

|
Прокуратурой Орловской области по факту пожара в больнице им. Семашко организована проверкаПожар в рентген-кабинете лечебного учреждения произошел утром 13 июня.
Прокуратурой Орловской области по информации региональных СМИ о факте пожара
в Орловской больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко организована проверка.
Прокуратурой с привлечением контролирующих органов будет проверено соблюдение в лечебном учреждении требований противопожарной безопасности, а также безопасности при эксплуатации электроустановок.
По итогам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры
.
Фото ГУ МЧС России по Орловской области
Орловское Информбюро
13 июня 2020 года