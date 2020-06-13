Прокуратурой Орловской области по факту пожара в больнице им. Семашко организована проверка

Пожар в рентген-кабинете лечебного учреждения произошел утром 13 июня.

Прокуратурой Орловской области по информации региональных СМИ о факте пожара в Орловской больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко организована проверка.



Прокуратурой с привлечением контролирующих органов будет проверено соблюдение в лечебном учреждении требований противопожарной безопасности, а также безопасности при эксплуатации электроустановок.



По итогам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.