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СК инициировал доследственную проверку по факту ненадлежащей реставрации Дома-музея Н.С. Лескова в Орле

Дом-музей Лескова является объектом культурного наследия федерального значения.


Ожидалось, что после реконструкции лесковского дома не будет утрачена особенная атмосфера. Сотрудники музея с нетерпением ждали завершения ремонта и возобновления работы.
 
Накануне стало известно, что Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту допущенных нарушений со стороны должностных лиц, осуществляющих контролирующие функции за исполнением условий государственного контракта при производстве реставрационных работ на объекте культурного наследия.  
 
По данным СМИ, в 2016 году началась реставрация Дома-музея Н.С. Лескова, являющегося памятником истории, объектом культурного наследия федерального значения. Реставрационные работы должны были завершиться в 2019 году, однако до настоящего времени музей так и не заработал. По мнению общественных деятелей, произведенные работы имеют множество нареканий, поскольку утрачены уникальные культурные элементы, грубо нарушены и другие нормы действующего законодательства, регламентирующие производство реставрационных работ.
 
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на проверку всех обстоятельств произошедшего. Следственная группа, в состав которой входят опытные следователи-криминалисты, изымают необходимую документацию по реставрации данного объекта, производятся опросы должностных лиц.
 
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
 
Ход и результаты проверки поставлены руководителем следственного управления на особый контроль.



Орловское Информбюро
13 июня 2020 года
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