В Орловской области утонул мужчина Трагедия произошла в селе Апальково Кромского района.





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, сегодня сотрудниками ЦСС ПМГ извлечено из воды тело мужчины, в необорудованном для купания месте.



Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на водоемах. Не оставляйте своих детей без присмотра! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 01 или 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.





Орловское Информбюро

13 июня 2020 года



