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Андрей Клычков дал поручение проверить на пожарную безопасность все медицинские учреждения Орловской области

Поводом стал сегодняшний пожар в больнице им. Семашко в Орле.


Сегодня утром произошел пожар в приемном отделении больницы им. Семашко в Орле. Пациенты больницы были эвакуированы. Всего спасено 35 человек, эвакуировано – 40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
 
Как сообщил глава региона в соцсетях, он лично прибыл на место происшествия и оценил ущерб, причиненный пожаром.
 
Андрей Клычков:
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«Возгорание произошло одного компьютера в кабинете, сам рентген-аппарат не пострадал, все больные находятся в своих палатах. Нет пострадавших. Пожарные уже в 9:53 ликвидировали возгорание. Я думаю, что к понедельнику восстановим работу рентген-аппарата минимально. Сигнализация сработала, все оповещения сработали, Слава богу, не привело к жертвам. Надеюсь, что это не внесет корректив. Но дал поручение провести проверку наших ведомств еще раз по выполнению требований пожарной безопасности, по всем остальным медицинским учреждениям, по больнице им. Семашко. Ситуация под контролем. Пожарные совместно с УМВД выясняют причины».

Прокуратурой Орловской области по факту пожара в больнице им. Семашко организована проверка. Будет проверено соблюдение в лечебном учреждении требований противопожарной безопасности, а также безопасности при эксплуатации электроустановок.



Орловское Информбюро
13 июня 2020 года
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