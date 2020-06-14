На Орловщине вновь ожидаются дожди и усиление ветра В ближайшие сутки в Орловской области пройдут дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер восточный 8-13 м/с, при грозах местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17°C, днем +22...+27°C.





В Орле с 13 по 14 июня облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с.

Температура воздуха в Орле ночью +14…+16°C, днем +23…+25°C.





Орловское Информбюро

13 июня 2020 года



