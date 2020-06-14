Количество заболевших COVID-19 в Орловской области увеличилось на 86 человек Всего с начала наблюдения в регионе выявлено 3559 случаев коронавирусной инфекции.





По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 14 июня, в Орловской области зарегистрировано 3559 заболевших.



Новых случаев – 86. Активно болеют в данный момент 1835 человек. Выздоровело 1689 человек. Умерло 35 человек.







Орловское Информбюро

14 июня 2020 года



