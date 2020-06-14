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В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1660 жителей Орла

На сегодня в регионе подтверждено 86 новых случаев коронавирусной инфекции.


По информации федерального оперативного штаба на 14 июня в регионе зарегистрировано 3559 случаев заболевания коронавирусом.
 
Общее число больных в Орловской области составило 1835 человек, выздоровели 1689 человек. 35 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
 
Как сообщает информационный портал Орловской области, в настоящее время COVID-19 подтвержден у 1660 жителей Орла, 455 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 332 – в Орловском районе, 113 – в Болховском районе.

- 77 – в Новодеревеньковском районе, 76 – в Урицком районе, по 74 – в Хотынецком и Дмитровском районах, 68 – в Ливнах, 64 – в Новосильском районе, 59 – в Свердловском районе, 54 – в Шаблыкинском районе.

- 47 – в Знаменском районе, по 46 – в Верховском и Глазуновском районах, по 43 – в Покровском и Кромском районах, 37 – в Ливенском районе, 32 – в Колпнянском районе, 30 – в Троснянском районе, 27 – в Малоархангельском районе, по 26 – в Залегощенском и Должанском районах, по 17 – в Корсаковском и Сосковском районах, 16 – в Краснозоренском районе.
 
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.




Орловское Информбюро
14 июня 2020 года
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