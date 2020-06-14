В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1660 жителей Орла На сегодня в регионе подтверждено 86 новых случаев коронавирусной инфекции.





По информации федерального оперативного штаба на 14 июня в регионе зарегистрировано 3559 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных в Орловской области составило 1835 человек, выздоровели 1689 человек. 35 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Как сообщает информационный портал Орловской области, в настоящее время COVID-19 подтвержден у 1660 жителей Орла, 455 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 332 – в Орловском районе, 113 – в Болховском районе.



- 77 – в Новодеревеньковском районе, 76 – в Урицком районе, по 74 – в Хотынецком и Дмитровском районах, 68 – в Ливнах, 64 – в Новосильском районе, 59 – в Свердловском районе, 54 – в Шаблыкинском районе.



- 47 – в Знаменском районе, по 46 – в Верховском и Глазуновском районах, по 43 – в Покровском и Кромском районах, 37 – в Ливенском районе, 32 – в Колпнянском районе, 30 – в Троснянском районе, 27 – в Малоархангельском районе, по 26 – в Залегощенском и Должанском районах, по 17 – в Корсаковском и Сосковском районах, 16 – в Краснозоренском районе. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.







Орловское Информбюро

14 июня 2020 года



