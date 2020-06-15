В Орле при ДТП пострадал ребенок-пассажир ДТП произошло 13 июня в 14:45.





Женщина-водитель, управляя автомобилем «Тойота Приус», следовала по дороге - дублеру ул. Комсомольской, при осуществлении выезда с прилегающей территории на проезжую в районе д.354 по ул. Комсомольской не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «Шевроле Авео», который двигался по дороге-дублеру со стороны ул. Авиационной. В результате ДТП пассажир автомобиля «Шевроле» - девочка 2013 г.р. - получила травмы, назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие выходные (пятница-воскресенье) на территории Орловской области было зарегистрировано 39 ДТП, среди них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы (среди них 2 несовершеннолетних), сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.





Орловское Информбюро

15 июня 2020 года



