Под Орлом сбили 10-летнего ребенка ДТП произошло 12 июня в 12:15.





Водитель, управляя автомобилем «Крайслер», двигался по автодороге Глазуновка - Малоархангельск - Колпны - Долгое и в районе 15 км допустил наезд на пешехода - девочку 2010 г.р., которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, без сопровождения родителей. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, доставлена в НКМЦ им. Круглой, госпитализирована.



За прошедшие выходные (пятница - воскресенье) на территории Орловской области было зарегистрировано 39 ДТП, среди них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы (среди них 2 несовершеннолетних), сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.





Орловское Информбюро

15 июня 2020 года



