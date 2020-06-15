Пьяный водитель и лишенный прав мотоциклист не поделили дорогу ДТП произошло днем 13 июня





Водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигался по ул. Свердлова со стороны ул. Половецкой, в районе д.43 по ул.Свердлова произошло столкновение с кроссовым мотоциклом, с последующим опрокидыванием автомобиля и наездом на металлический забор. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. Водитель автомобиля «Фольксвагена» управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Водитель мотоцикла управлял транспортным средством, будучи лишенным права управления.



За прошедшие выходные (пятница - воскресенье) на территории Орловской области было зарегистрировано 39 ДТП, среди них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы (среди них 2 несовершеннолетних), сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.





Орловское Информбюро

15 июня 2020 года



