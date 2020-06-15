В Ливнах «Лада» не захотела уступить «Оке» ДТП произошло 13 июня в 16:10 в районе дома № 107 по улице Московской.





18-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», на перекрестке, где главная дорога меняет направление, не уступил дорогу автомобилю СЕАЗ, который приближался по главной дороге справа, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля СЕАЗ получил травмы, не госпитализирован.



За прошедшие выходные (пятница - воскресенье) на территории Орловской области было зарегистрировано 39 ДТП, среди них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы (среди них 2 несовершеннолетних), сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.





Орловское Информбюро

15 июня 2020 года



