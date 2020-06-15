В Орловской области – 122 новых случая COVID-19 Всего в регионе выявлено 3681 случай с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 15 июня выявлено 122 новых случая заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1943. Выздоровели – 1702. Умерло 36 человек.





Орловское Информбюро

15 июня 2020 года



