Главврач больницы им. Семашко оценил ущерб от пожара как незначительный Пожар в центральном корпусе больницы скорой медицинской помощи в Орле стал поводом для прокурорской проверки. В результате ЧП поврежден рентген-кабинет, а десяткам пациентов понадобилась эвакуация.





Сигнал о возгорании в медицинском учреждении на пульт 112 около девяти утра пришел в автоматическом режиме. Тут же по телефону его продублировал охранник больницы.



Установив очаг возгорания, которым являлось помещение пультовой в рентген-кабинете, охрана и персонал начали эвакуацию пациентов, к этому примерно через 3 минуты включились подоспевшие пожарные.





Владимир Некрасов, начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области:

«Медицинским персоналом совместно с личным составом орловского территориального пожарно-спасательного гарнизона было спасено 35 человек, эвакуировано 40 человек».

Пожар в рентген-кабинете, предположительно, имел электрическое происхождение и был ликвидирован в тех масштабах, которые принял на момент прибытия подразделений МЧС. Для этого часть бойцов работала в самом очаге, а часть встала на защиту смежных помещений. В итоге вред от пожара, по словам главврача, оказался минимальным.





Игорь Дробязгин, главный врач Орловской больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко:

«Ущерб установлен, он незначительный, и подлежит ремонту. Я думаю, в течение нескольких часов мы отремонтируем электропроводку, и кабинет заработает».

А вот правовые последствия ЧП могут быть более серьезными. По факту происшествия прокуратурой области начата проверка.





Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области:

«Прокуратурой с привлечением контролирующих органов будет проверено соблюдение в лечебном учреждении требований противопожарной безопасности, а также будет дана оценка соблюдению установленных норм при эксплуатации электроустановок. По результатам при наличии оснований буду приняты все необходимые меры прокурорского реагирования».

Как сообщили в руководстве медучреждения, серьезных сбоев в работе больницы инцидент не вызвал. Больных из задымленных помещений пришлось временно разместить в других отделениях.





Иван Суверин

15 июня 2020 года



