На телеканале «Россия-24» орловцы смогут увидеть дипломные работы студентов Орловского института культуры

Студенты Орловского института культуры - люди творческие, и времени для реализации проектов у них было достаточно много.





Наталья Жукова, кандидат педагогических наук, преподаватель ОГИК:

«Работы очень интересные в этом году, особенно на специальности «Режиссура кино и телевидения». Ребята весь год работали, и самоизоляция не сильно повлияла - потому что работы высокого уровня».

Сергей Сиротинин - студент 4 курса кафедры режиссуры кино и телевидения. Его работа «Солдат Отечества» подготовлена к юбилею 75 годовщины Победы. Признается: с самоизоляцией или без - все время и внимание уделялось только проекту.





Сергей Сиротинин, студент ОГИК:

«Безусловно вся эта ситуация с коронавирусом, с пандемией не могла не сказаться на нас - студентах-заочниках. Хотя я увидел для себя больше плюсов, нежели минусов, потому что на самоизоляции освобождается много времени для работы над теоретической и практической частью нашего дипломного проекта. А что касается связи с преподавателями, то здесь вообще никаких проблем нет».

Небольшой 12-минутный фильм «Солдат Отечества» рассказывает о ветеранах, героях, о просто советских людях, которые с невероятным трудом и терпением прошли годы войны.



Иван Беляев, напротив, показывает современного человека: профессия - жизнь - успех. Портреты его героев затягивают с первой минуты.





Иван Беляев, студент ОГИК:

«Примерно полтора года назад я начал готовить дипломную работу, параллельно с этой мыслью я запланировал вести свой ютуб-канал, где я бы рассказывал о нестандартных творческих людях. Это небольшие зарисовки до пяти минут, где есть история и клиповая составляющая по части монтажа. Проект был задуман как некоммерческий формат, чтобы я мог снимать то, что мне интересно, так как основная работа, по большей части, это желание заказчика».

Такое творчество вдохновляет и показывает, какие профессиональные кадры есть в нашей области. Именно эти два проекта полностью можно будет посмотреть в эфире «России-24».





Всеволод Трифонов

15 июня 2020 года



