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Центр детского технического творчества Орла продолжает работать в дистанционном режиме

Учреждение получило по нацпроекту «Образование» 6 миллионов рублей. Деньги планируют потратить на закупку оборудования и организацию дополнительных 540 мест. С 1 сентября там будет сформирован региональный Центр по туризму. А пока - любимое место занятий юных орловцев работает в дистанционном режиме.


Из-за пандемии коронавируса на удаленную работу перестроились все направления Центра детского технического творчества. Отдел туризма сейчас разрабатывает виртуальные маршруты походов по области, соревнования по ориентированию на местности уже провели - удаленно.

Есть в Центре и лаборатория безопасности дорожного движения, но она пока простаивает. В школы и детские лагеря не выезжает, но юные инспекторы дорожного движения могут пройти уроки онлайн.

Не отстают и юнармейцы. Они активно участвуют в онлайн- конкурсах. Только во всероссийском челлендже «Юнармейский вызов» приняли участие более 700 человек. Все, что проводят, публикуют в группах в соцсетях.

Летом дистанционные мероприятия продолжатся, но и дети и взрослые надеются, что им еще удастся отдохнуть в детских лагерях в специализированных сменах.


Олег Балакин, директор Центра детского технического творчества, туризма и экскурсий:
«Начнется летняя оздоровительная кампания в наших лагерях, куда наши методисты выйдут с выставками, экскурсиями, конкурсами. Если не будет разрешения Роспотребнадзора, значит мы эти мероприятия проведем дистанционно».

Гораздо сложнее вести работу удаленно областной станции юных натуралистов.


Ольга Алексашкина, методист Орловской областной станции юннатов:
«Естественнонаучная направленность предполагает контакт с природой, на это направлена наша основная работа. Пока мы не имеем такой возможности, но надеемся, что все это уладится и дети вернутся в стены учреждения».

Однако опытно-исследовательская деятельность не стоит на месте. Теоретические темы для учеников были разработаны еще в начале года. Дети ведут дневники наблюдения, ставят опыты в домашних условиях или на дачных участках. А методисты Центра готовятся, чтобы выходу детей из самоизоляции - делают все, чтобы их подопечные могли продолжить исследования.

Ну а если режим самоизоляции летом не завершится, то мастер-классы, конкурсы и семинары по-прежнему будут проходить онлайн, также как и ежегодный трудовой лагерь.


Татьяна Тимохина
15 июня 2020 года
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