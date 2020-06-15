Возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя и покушения на убийство его супруги Трагедия произошла 14 июня в городе Мценске.





В квартире, по месту жительства, с огнестрельным ранением головы обнаружено тело 24-летнего местного жителя. С огнестрельным ранением туловища в медицинское учреждение госпитализирована супруга потерпевшего. По данному факту следственными органами СК России по Орловской области было незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство).



По версии следствия, мужчина, находясь по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с женой, в ходе которого достал ружье и произвел выстрел в область туловища потерпевшей, после чего совершил самоубийство. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи женщине удалось выжить.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Рассматривается вопрос о переквалификации совершенного преступления.



Расследование продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

15 июня 2020 года



