В минувшую пятницу на городском пляже Орла спасателям удалось предотвратить два ЧП на воде В первом случае начал тонуть подросток, во втором - молодая девушка.





12 июня на городском пляже около 16 часов на дно едва не ушел подросток. По словам спасателей, мальчик махал руками и звал на помощь. Ребенка вытащили на берег.



Между тем, большинство пляжников случившегося даже не заметили, продолжая загорать и плескаться. В итоге примерно через час в таком же бедственном положении оказалась 18-летняя девушка. Абсурд ситуации в том, говорят водолазы, что от шока тонущая даже не сообразила позвать на помощь, и если бы не бдительность спасателей, так и утонула бы молча.





Александр Николаев, спасатель-моторист поисково-маневренной группы областной поисково-спасательной службы:

«Девушка ушла на глубину, плавать не могла. Начала тонуть. Но это было замечено сразу, и девушке была оказана помощь. Вытащили ее на берег. Очень испуг был сильный, большой. Ее трясло».

Естественно, наибольшую озабоченность у правоохранителей вызвало ЧП с участием подростка. Потерпевшему и его матери пришлось давать объяснения полицейским. Впрочем, по словам женщины, после случившегося здоровью ее сына ничто не угрожает.



Свою оценку произошедшему намерена дать прокуратура области.





Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области:

«Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере безнадзорности несовершеннолетних и дана правовая оценка действиям (бездействию) законных представителей подростка, также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления, в чью компетенцию входит осуществление контроля за использованием городских пляжей».

А спасатели напоминают: по санитарно-эпидемическим показаниям купальный сезон в области все еще не открыт, о чем на пляжах говорят черные флаги и запрещающие таблички. Правда, орловцы официального разрешения дождаться не стали, а поэтому и спасателям, и полицейским приходится ориентироваться на существующие реалии.





Иван Суверин

15 июня 2020 года



