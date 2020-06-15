1719 жителей Орла больны коронавирусом На сегодня в регионе подтверждено 122 новых случая COVID-19.





По информации федерального оперативного штаба на 15 июня в Орловской области зарегистрирован 3681 случай заболевания коронавирусом.



Общее число больных в Орловской области составило 1943 человека, выздоровели 1702 человека. 36 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1719 жителей Орла, 460 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 344 – в Орловском районе, 115 – в Болховском районе, по 79 – в Новодеревеньковском, Хотынецком и Дмитровском районах, 85 – в Урицком районе, 74 – в Ливнах, 64 – в Новосильском районе, 60 – в Свердловском районе, 54 – в Шаблыкинском районе, 51 – в Верховском районе, 47 – в Знаменском районе, 46 – в Глазуновском районе, 45 – в Покровском районе, 44 – в Кромском районе, 41 – в Ливенском районе, 32 – в Колпнянском районе, 31 – в Троснянском районе, 27 – в Малоархангельском районе, по 26 – в Залегощенском и Должанском районах, 19 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 16 – в Краснозоренском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

15 июня 2020 года



