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В Орле решили повторно обработать общественные территории от клещей

Парки и скверы, прошедшие акарицидную обработку, рекомендуется не посещать в течение четырёх дней, сообщает сайт городской администрации.


Чтобы снизить численность клещей, предотвратить их размножение и распространение, дезинсекторы обрабатывают общественные территории «Альфатрином». Этот инсектицид относится к умеренно и малоопасным.

О том, что скверы и парки не рекомендуется посещать во время и через четыре дня после акарицидной обработки, жителям Орла сообщают информационные таблички. Зоны, на которых распылялся «Альфатрин», огорожены сигнальными лентами.

11 июня акарицидную обработку провели в Разградском парке.

Сегодня, 15 июня, дезинсекторы распылят инсектицид, в Медведевском лесу, в районе Щекотихинского пруда и сквере Орловских партизан.

Также до конца недели обработают парк «Ботаника», сквер им. Л.Н. Гуртьева и у библиотеки им. И.А. Бунина, ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», сквер им. И.С. Турегенева у Городского парка культуры и отдыха, сквер Героев-комсомольцев и территорию перед главным корпусом Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, бульвар Молодёжи, Историко-литературный квартал, Семинарский парк, территорию у озера Светлая жизнь.

На следующей неделе, 22 июня, акарицидную обработку пройдут сквер им. пионерской организации «Орлята» и мемориальный парк 400-летия основания города Орла.

Напомним, акарицидная обработка от клещей проводится в два этапа. Первый раз «Альфатрин» распыляли с 14 по 30 апреля, сообщает сайт городской администрации.


Орловское Информбюро
15 июня 2020 года
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